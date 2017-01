Twee honden en een skateboard zorgen voor dolle sneeuwpret

In onze contreien gebeurt het niet vaak meer dat er een dik sneeuwtapijt ligt en als er al wit poeder neerdwarrelt, blijven we meestal gezellig binnen. In andere delen van de wereld zijn ze ’s winters meer sneeuw gewoon en bedachten mensen creatieve manieren om te genieten van het winterse landschap.

YouTube-gebruiker Stephen Mann zette zijn twee honden in om zich snel door de besneeuwde straten van zijn woonplaats te verplaatsen. In deze video nemen Golden Retrievers Cabot en Barney de man mee voor een opwindend ritje op een skateboard zonder wielen, en ze genieten overduidelijk van de kans om in de sneeuw te kunnen ravotten.