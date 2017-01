Prachtige feelgoodvideo toont wat België allemaal te bieden heeft

Ondanks alle fileleed en de hoge belastingdruk mogen we toch blij zijn om in een land als België te wonen. Deze fantastische video van Camille Herbin, bedoeld als promotievideo voor het toerisme in ons land, laat ons er opnieuw aan herinneren waarom we best fier kunnen zijn op onze nationaliteit.

In de video van Herbin, die grotendeels vanuit de lucht werd gefilmd en begint met enkele bekende woorden van Jacques Brel, zien we onder meer de grote monumenten van ons land passeren - zoals de leeuw van Waterloo, het station van Antwerpen en de Grote Markt in Brussel - maar ook sporthelden zoals Justine Henin, Eddy Merckx en Nafi Thiam, en muzikale sterren zoals Stromae ontbreken niet in het overzicht.