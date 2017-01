VIDEO. De drie beste speeches van Obama

Barack Obama zwaait binnenkort af. De democraat was acht jaar lang 'de machtigste man van de wereld'. Op 20 januari neemt Donald Trump het roer over. In de nacht van dinsdag op woensdag geeft Obama in zijn afscheidsspeech nog een laatste keer een staaltje van zijn redenaarstalent weg. Een overzicht van de krachtigste speeches van Obama.

Toespraak op de Democratische Conventie (2004)

“Obama is dan nog weinig bekend en de bedoeling is dat hij een mooi verhaal vertelt om de Democratische presidentskandidaat John Kerry te steunen, maar achteraf heeft iedereen het alleen nog over hem en de mogelijkheid dat hij de eerste zwarte president zal worden.”

Toespraak over ras en racisme (2008)

“Om zich te distantiëren van de omstreden dominee Jeremiah Wright houdt Obama een prachtige speech over ras en racisme. Zo mooi hoe hij het schandaal achter zich laat en tegelijk racisme bespreekbaar maakt.”





‘Amazing grace’ (2015)

“Op een begrafenistoespraak voor een slachtoffer van de schietpartij in Charleston begint Obama op een bepaald moment ‘Amazing Grace’ te zingen. Hier toont hij zijn veelzijdigheid als spreker. Hij kan niet alleen inspireren, troost bieden en grappig zijn, maar ook improviseren.”



