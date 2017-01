Legear keert vervroegd terug van stage met knieblessure

Standard werkt zijn winterstage af van 7 tot 14 januari in het Spaanse Marbella. Onze man ter plaatse Bob Faesen houdt u dagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen bij de Rouches.

Legear huiswaarts, Jankovic poort Raman

Minder goed nieuws was er vandaag voor Jonathan Legear (29). Hij moest gisteren de training al vroegtijdig staken met last aan de knie. Vanmorgen bleek dat voor hem de stage er al op zit. Clubdokter Verviers stelde in een eerste diagnose een probleem aan de meniscus vast. Legear vloog omstreeks 12.00u terug naar België, waar hij verdere tests zal ondergaan.

Voor de overige Rouches was het een zware werkdag. Om 7.30u stond er een lichte jogging op het programma, gevolgd door een stevige conditietraining om 10.00u. Eerst was er een positiespelletje daarna het betere loopwerk. Twee keer kort na elkaar werden de spelers onderworpen aan een shuttle run. Sa, Belfodil en nieuwkomer Mladenovic maakten de beste indruk.

Zware training voor keepers

Ook de doelmannen moesten zwaar aan de bak. Zo liet keeperstrainer Vande Walle Hubert, Gillet en Bodart onder meer een boksoefening doen en moesten de drie een steile helling op sprinten.

Edmilson (dij) moest de eerste training laten schieten, maar sloot weer aan bij de tweede, die bestond uit verschillende wedstrijdvormen op een klein veld. Uiteindelijk won de ploeg van Edmilson, Raman en co. Elderson (kuit) haakte af. De Nigeriaanse linksback hield het samen met Goreux (knie) op rondjes lopen rond het veld.

Raman schaamt zich dood na actie Jankovic

Leuk moment nog na de training, toen trainer Aleksandar Jankovic zijn techniek etaleerde door Benito Raman door de benen te spelen. Raman zakte door de grond van schaamte, terwijl de overige spelers haast niet bijkwamen van het lachen. “Ik hoop dat daar beelden van zijn”, lachte Jankovic.