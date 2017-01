Belgische ontwerper toont modeshow via Instagram Live

De modeshow van Tim Coppens tijdens Pitti Uomo zal live te volgen zijn via Instagram. De Belg is daarmee een van de pioniers onder de ontwerpers. Dankzij de sociale media app zal iedereen een eigen plaatsje op de eerste rij hebben.

De Belgische ontwerper Tim Coppens zal tijdens Pitti Uomo in Firenze zijn collectie presenteren via Instagram Live. Eenmaal de show afgelopen is, zal die ook meteen verdwijnen. Je krijgt dus maar één kans om zijn creaties op die manier te aanschouwen, iets wat de ontwerper zelf een rauwe, directe en innemende manier van tonen noemt.

"Nu heb je enkel je smartphone nodig om het te streamen en boem het verschijnt op je scherm", vertelt hij aan Business of Fashion. "Er komt geen productie aan te pas, maar in het dat feit op alles dat eigenste moment gebeurt, schuilt ook de schoonheid. Het is bovendien een goede oefening om te kijken wat er in de toekomst allemaal mogelijk is met mijn label."

Samen met Paul Smith is Coppens trouwens de gastontwerper op de 91ste editie van de Italiaanse beurs voor mannenmode. Sinds 2016 is hij naast bij zijn eigen label ook bij het Amerikaanse Under Armour aan de slag als creatief directeur.