Italiaanse Vijfsterrenbeweging kiest voor fractie Verhofstadt

De leden van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) steunen de overstap van hun partij naar de liberale fractie in het Europees Parlement. Dat heeft M5S-leider Beppe Grillo maandag bekendgemaakt. De liberale Alde van voorzitter Guy Verhofstadt moeten de overstap nog goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit.

Gisteren raakte bekend dat Beppe Grillo en Guy Verhofstadt, de voorzitter van de liberalen in het parlement, toenadering tot elkaar zoeken. In een blogpost maakte Grillo bekend dat hij met zijn partij Europa van Vrijheid en Directe Democratie wil verlaten, de fractie die gedomineerd wordt door Nigel Farage en zijn UKIP, en tot Verhofstadts Alde wil toetreden.

Grillo gaf de leden van de M5S tot maandagmiddag de tijd om via een online-poll hun keuze door te geven: steunen ze de overstap naar de Alde, willen ze liever bij Farages fractie blijven of kiezen ze ervoor ongebonden, als niet bij een fractie ingeschreven partij verder te gaan in het Europees Parlement?

Op zijn blog en op Twitter maakte Grillo het resultaat van de stemming maandagmiddag bekend: 78,5 procent van de ruim 40.000 M5S-leden die hun stem hebben uitgebracht, hebben voor de Alde-fractie gekozen.

De overstap van de 17 Europarlementsleden die de partij telt zou van de liberalen de op twee na grootste fractie maken, op voorwaarde dat de Alde zelf de overstap goedkeurt. Het partijbureau komt daarover vanavond bijeen. In het verleden lagen de standpunten van het populistische M5S en de Europagezinde Alde vaak mijlenver uiteen.