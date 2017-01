De Game Boy keert terug in 2017

De Game Boy krijgt dit jaar nog een nieuw leven. Niet Nintendo zelf, maar hardwarefabrikant Retro-Bit brengt de ‘Super Retro Boy’ op de markt. Zijn design blijft trouw aan dat van de spelconsole waar zowat alle kinderen van de jaren 90 mee hebben rondgelopen.

Het toestel dat je oude Game Boy-cartridges weer kan doen herleven werd voorgesteld op de Consumer Electronics Show in Las Vegas (VS). De ‘Super Retro Boy’ heeft een groot kleurenscherm met achtergrondverlichting en ondersteunt alle Game Boy, Game Boy Color en Game Boy Advance-spelletjes. Hij zal in het wit en het zwart verkrijgbaar zijn. Of en wanneer hij naar Europa komt, is niet duidelijk, maar er eentje vanuit de VS importeren is natuurlijk altijd een optie. Daar verschijnt hij al in augustus voor 80 dollar (75 euro).