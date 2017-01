Na 'hygge' komt ook de nieuwe trend voor een beter leven uit Scandinavië

Hygge, de term voor Deense gezelligheid en een trend in 2016, maakt alweer plaats voor een andere Scandinavische hype, lagom. Het is een Zweeds concept dat zoveel betekent als 'niet te veel en niet te weinig', juist genoeg dus.

In 2016 leerde de wereld hygge kennen. Het Deense concept was terug te vinden in heel wat interieurtrends en werd als rode draad gekenmerkt door gezelligheid. Denk aan houten objecten, knusse kussens en die Scandinavische stijl die de wereld veroverde. Ondertussen is 2017 aangebroken en doet er zich al een nieuw fenomeen uit het hoge noorden voor: lagom.

Lagom betekent zoveel als 'niet te veel en niet te weinig' en predikt gematigdheid. Ook hier speelt Scandinavisch design handig op in. Het is praktisch en functioneel, maar wordt nooit overdadig. Het concept is moeilijk uit te leggen in enkele woorden, want het is een soort gevoelsmatige je ne sais quoi.

Ondertussen is ook Ikea mee op de kar gesprongen en noemde het zijn nieuwste collectie van duurzame producten Live Lagom. In het onderstaande filmpje probeert de Zweedse meubelfabrikant alvast wat uit te leggen wat lagom nu precies inhoudt.