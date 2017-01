IJspegels van hoogspanningsdraden doorboren serres

Kontich - De serres van Franky Geluykens (Reet) en Paul Adriaenssens (Kontich) raakten in de nacht van zaterdag op zondag zwaar beschadigd door neervallende ijspegels van overhangende hoogspanningsdraden. Transportverantwoordelijke ELIA geeft geen gehoor.

Onderkoelde regen en vriesweer zorgden zaterdag voor een dikke ijslaag op de draden van de 380.000 voltlijn in Reet (Rumst) en net over de grens in Kontich. De daaropvolgende dooi ’s nachts deed de ijsmassa naar beneden donderden. In de wijk beurs aan de Varenbroekstraat staan een aantal serres onder deze hoogspanningslijn waardoor een massa ruiten sneuvelden.

De schade bij de tuinbouwbedrijven van onder meer Paul Adriaenssens (62) en Franky Geluykens (45) is groot. Laatstgenoemde had net zijn sla geoogst waardoor zondagochtend de scherpe stukken en versplinterd glas duidelijk als dolken in de grond staken.