Zestiger krijgt 18 jaar cel voor wurgen echtgenoot

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Jean L. (68) uit Deurne veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op zijn echtgenoot Emiel Oldijck (65). Hij had hem in 2015 met een badjasriem gewurgd in hun appartement aan de Maria de Heeltstraat. Het alcoholmisbruik van het slachtoffer was hem te veel geworden. Het openbaar ministerie had 21 jaar cel gevorderd.

Jean L. (68) had op 1 mei 2015 rond 17 uur zelf naar de hulpdiensten gebeld. “Ik denk dat ik juist iemand vermoord heb. Ik heb mijn echtgenoot gewurgd en hij ademt niet meer”, zei hij snikkend. De politie en de ambulanciers troffen Emiel Oldijck (65) op het bed aan, met de riem van een badjas rond zijn hals gesnoerd. Alle hulp kwam te laat. De beklaagde zat naast hem, compleet overstuur, en zei dat hij ‘het’ gedaan had.

Jean en Emiel waren 39 jaar samen en sinds 2007 getrouwd. De laatste zes maanden dronk Emiel veel en slikte hij ook vaak medicatie. Hij weigerde te minderen, tot grote frustratie van Jean. Het zat echter niet in zijn persoonlijkheid om tegen Emiel in te gaan. Het slachtoffer was dominant, terwijl hij eerder volgzaam en onderdanig was.

Jean legde volledige bekentenissen af: hij had Emiel gewurgd met de bedoeling om hem te doden, omdat hij het niet meer aankon.