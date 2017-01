David Goffin blijft 11de op ATP-ranking, Darcis boekt zes plaatsen winst

David Goffin behoudt zijn elfde plaats op de maandag gepubliceerde ranglijst van het mannentennis. De 26-jarige Luikenaar strandde vorige week al in de tweede ronde van het ATP-toernooi van het Qatarese Doha, maar verliest geen punten. Deze week komt hij in actie op de Kooyong Classic in Melbourne, een demonstratietoernooi ter voorbereiding op de Australian Open.

Steve Darcis blijft de tweede hoogst geklasseerde landgenoot op de ATP-ranking. De Luikenaar bereikte vorige week de tweede ronde in Chennai en boekt zes plaatsen winst, hij staat nu 80e. Arthur De Greef wordt 129e (+5), Ruben Bemelmans is 162e (+5), Kimmer Coppejans 182e (-4) en Joris De Loore 184e (+11).

Bovenaan de ranking blijft Andy Murray op nummer één. De Schot verloor afgelopen weekend de finale in Doha van nummer twee Novak Djokovic, maar wordt desondanks toch iets steviger leider in het klassement. Het verschil tussen beide toppers bedraagt nu 780 punten. Milos Raonic, Stan Wawrinka en Kei Nishikori vervolledigen de top vijf, Roberto Bautista Agut wipt dankzij zijn toernooizege in Chennai van veertien naar dertien. Grigor Dimitrov, de eindlaureaat in Brisbane, wordt vijftiende (+2).