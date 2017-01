Verkeer vanuit Limburg naar Brussel en Antwerpen verloopt moeizaam

Ondanks dat de temperaturen weer boven het vriespunt uitkomen, verloopt de ochtendspits maandag van Limburg naar Antwerpen en Brussel moeizaam. Er stond 296 km file in België. “Dat is een pak meer dan op de eerste schooldag na de kerstvakantie in 2016 (149 km) en 2015 (196 km)”, aldus VRT-verkeersanker Hajo Beeckman.

Op de E313 van Lummen naar Antwerpen is het aanschuiven vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Ook op de E314 van Lummen naar Leuven is er file vanaf Winksele tot Gasthuisberg en van Aarschot tot Wilsele. En op de E40 Luik-Brussel is er file vanaf Haasrode tot Sint-Stevens-Woluwe.

Brusselse tunnel dicht

De Brusselse Rogiertunnel is maandagochtend afgesloten voor verkeer in beide richtingen door een incident. Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit, vreest dat de tunnel mogelijk tijdens de hele ochtendspits gesloten zal blijven. Er was een brandje ontstaan in een technisch lokaal van de tunnel, waar servers en andere apparatuur staan die de veiligheid garanderen. “Politie en brandweer waren heel snel ter plaatse en het brandje was snel onder controle”, aldus Paemen. “Er is wel heel wat schade in het lokaal en er is geen stroomvoorziening.”