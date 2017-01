Gert Verhulst krijgt eigen talkshow op Vier

Vilvoorde - Je bent nooit te oud om te leren, vindt Gert Verhulst (48). Daarom gaat de Studio 100-baas dit jaar op Vier een latenightshow presenteren.

Vier avonden per week de mensen met een goed gevoel naar bed sturen: dat is de opdracht. Een makkie wordt dat niet: op Vier zal zelfs een klepper als Gert Verhulst voor elke kijker moeten vechten.

Bij Vier wil men nog niet bevestigen dat Gert Verhulst een talkshow op de zender zal presenteren. Die bevestiging zou er eind januari komen. Dan weten we ook of de talkshow er in maart al komt, of pas dit najaar. Vier wil met de talkshow naar de late avond gaan, om de kijker van maandag tot donderdag met een goed gevoel naar bed te sturen. De actualiteit zal in het programma niet centraal staan, de talkshow moet vooral relevant en amusant zijn. Ook een naam voor de talkshow is er nog niet. ‘Gert & Gasten’ of ‘Gert & Verhulst’ doet te veel aan bestaande talkshows denken, ‘De Gert Verhulst Show’ is te “hoempapa”, ‘Gewoon Gert’ is te belegen, ‘Viva Verhulst’ te polonaise, ‘Ik moest kloppen want de bel doet het niet’ te kinderachtig. Het eenvoudigst en niet eens zó gek, is dan gewoon ‘Gert Late Night’.