Solden maken uitschuiver door winterprik

Geen overrompeling, maar zondag was er in Hasselt wel weer aardig wat volk op koopjesjacht. Foto: Sven Dillen

Hasselt - De winterprik van afgelopen weekeinde heeft doen voelen in de winkelkassa’s. De oproep om minder noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen, hield vooral zaterdagvoormiddag veel kooplustigen binnen. Na enkele dagen van relatief normale solden, ging de verkoop dan ook spectaculair onderuit.

“De omzet van de detailhandel daalde globaal gemiddeld met twee procent in vergelijking met de eerste dagen van de solden van vorig jaar”, zegt Sven Nouten van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

Laten afschrikken

De solden begonnen vorig jaar wel op een zaterdag, doorgaans een topdag om de koopjes mee te starten. “De felle start bleef afgelopen dinsdag, 3 januari, uit”, bevestigt Nouten. “Maar al bij al begonnen de solden toch met een status quo. Ook de daarop volgende dagen verliepen gelijkaardig. Maar afgelopen zaterdag 7 januari, verliep de verkoop in mineur. Het is jammer dat zoveel consumenten zich lieten afschrikken door de waarschuwingen voor gladde wegen, want zeker in Vlaanderen waren de meeste wegen vlot berijdbaar.”

Vakantieweek

In Limburg bleef de terugval voor de handelaars nog relatief beperkt. Maasmechelen Village stelt dat de parkings opnieuw moesten worden afgesloten wegens vol, zoals in alle weekends tijdens de solden. In de grotere steden was het vrijdagvoormiddag rustig. “Maar het verschil werd gecompenseerd door de drukte in de namiddag”, stelt Karine Valy, voorzitster van Handelaars Centrum Hasselt. “Wij zijn overigens wel tevreden over de solden in de eerste week. Omdat het een vakantieweek was, hebben we meer klanten mogen verwelkomen dan andere jaren.”