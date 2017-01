Mysterie na “sprong” van vijftien etages in Antwerpen

Een vrouw van 36 is gisteren in hartje Antwerpen om het leven gekomen na een val van het dak van een appartementsgebouw. Speurders vrezen dat ze vijftien verdiepingen naar beneden werd geduwd.

Winkeliers van warenhuis Albert Heijn werden zondagmiddag opgeschrikt door geschreeuw van een vrouw. Geschreeuw dat bleek te komen van de dakverdieping van een appartementsblok aan de overzijde van de straat. De politie werd gealarmeerd, maar lange tijd bleek onduidelijk wat er juist aan de hand was. Tot een buurtbewoner van de Antwerpse residentie Hertogenpark een lugubere ontdekking deed: een jonge vrouw lag dood op het dak van de eerste verdieping. Onderzoek wees al uit dat er allicht meer aan de hand is dan een tragische val of een zelfdoding. Mogelijk werd de vrouw, een Marokkaanse van 36 jaar uit Berchem, geduwd na een ruzie. Of sprong ze bewust van het dak naar beneden om aan haar belager te ontkomen. Er werd dan ook een onderzoeksrechter gevorderd. Eén man zou meegenomen zijn voor verhoor.