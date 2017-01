Zo ontstond de terreurhysterie in Limburg

Hasselt / Lanaken - Het onjuiste bericht op Facebook dat er vrijdagavond in Hasselt twee moslimextremisten op pad zouden zijn, heeft afgelopen weekend in Limburg tot een ware massahysterie geleid. In Lanaken werden zaterdag zelfs drie onschuldige mannen uit een bioscoopzaal geplukt.

Honderden mensen waarschuwden elkaar om niet naar Hasselt af te zakken. Zelfs een persbericht van de Hasseltse politie zaterdag waarin beklemtoond werd dat er geen sprake was van terreurdreiging, kon de paniek niet indijken.

Het ongegronde bericht zou door een agente naar haar dochter gestuurd zijn, waarna het massaal werd gedeeld. Wat wel met de waarheid strookte, was dat twee mannen, onder wie een bekende islamitische spreker, vrijdag hadden ingecheckt in een Hasselts hotel. Een hotelmedewerker was achterdochtig en schakelde de politie in. Uit hun discreet onderzoek bleek dat er niets aan de hand was.

Toch bleef Limburg het hele weekend in de ban van het Facebookbericht. Zaterdagavond raakten enkele bioscoopgangers in de Euroscoop in Lanaken in paniek omdat ze vonden dat drie mannen van allochtone afkomst zich vreemd gedroegen. Ook dit was loos alarm.

