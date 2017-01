Eerste titels voor Jaimie Buelens en Dylan Parent op BK biljart

Blankenberge - Jaimie Beulens en Dylan Parent hebben zondag in Blankenberge de eerste titels veroverd op het Belgisch kampioenschap biljarten (multidisciplines). Buelens won het driebanden voor vrouwen, Parent was de beste driebander bij de junioren.

Voor de 28-jarige Buelens is het al de vijfde titel, de vierde op rij. De Mechelse won alle drie haar wedstrijden. Ze versloeg achtereenvolgens Danielle Le Bruyn (27-25), Karolien Matthys (24-22) en Sandra De Letter (27-18). Over de drie wedstrijden haalde ze een gemiddelde van 0,678 per beurt. Le Bruyn, die net als Buelens al vijf keer kampioene was, legde een vierde keer op zilver beslag. De Letter, vorig jaar vicekampioene, moest met brons tevreden zijn.

Bij de junioren wonnen Dylan Parent, Stef Van Hees en Gérome Dieu alle drie twee van hun drie wedstrijden. Ondanks een 30-23 nederlaag tegen Dieu pakte Parent de Belgische titel, dankzij een beter gemiddelde. Met 0,638 caramboles per beurt verwees hij uittredend kampioen Van Hees (0,562) en Dieu (0,546) naar de ereplaatsen.