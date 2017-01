“Graag iets meer Iniesta”

De voorstelling van de nieuwste aanwinst op het dakterras van het hotel, het is eens iets anders. Stralende zon, blauwe hemel, flamingo’s aan de horizon: als de setting de toekomst van Sander Berge (18) moest symboliseren, dan zitten zowel de Noor als KRC Genk gebeiteld. De nuchtere Noor stelt zichzelf aan u voor.

STUDIES

“Ik zit halfweg mijn laatste jaar aan de sportschool in Oslo. Dat zou ik ook graag afmaken, we zijn nog aan het bekijken op welke manier we dat kunnen realiseren. Via het internet is veel ...