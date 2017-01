Bokrijk wil watermolens opnieuw laten draaien

Genk - De vzw Domein Bokrijk laat een studie uitvoeren om na te gaan of ze haar historische watermolens opnieuw in gebruik kan nemen. De opdracht daartoe is inmiddels toegewezen aan bureau Virtaus uit Zoutleeuw. Volgens Igor Philtjens (Open Vld), gedeputeerde en voorzitter van Bokrijk, maakt het onderzoek deel uit van een restauratiedossier samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De Graanwatermolen van Lummen-Rekhoven uit de achttiende eeuw en de Olieslagmolen uit Ellikom uit 1702 zijn als watermolens zowat de voornaamste publiekstrekkers van het domein Bokrijk. Toch worden beide ...