Zo onstond de terreur-hysterie in Hasselt

Hasselt -

Het bericht op de sociale media dat er vrijdagavond twee moslimextremisten in Hasselt op pad waren, heeft afgelopen weekend tot ware massahysterie in Limburg geleid. Honderden mensen waarschuwden elkaar om niet naar de provinciehoofdstad af te zakken, terwijl in Lanaken drie onschuldige mannen uit een bioscoopzaal werden geplukt. Zelfs een persbericht van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad dat er “geen enkele reden tot paniek” was, kon de gemoederen niet bedaren.