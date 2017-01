Lommel - De skivakantie in Tirol was fantastisch, maar de terugkeer naar huis verliep voor Lommelaar Jan Geurts (51) minder vlot. “Toen ik zaterdagochtend wilde vertrekken, bleek de diesel van m’n wagen bevroren.”

Tot min 32 zakte de temperatuur vrijdagnacht in het Oostenrijkse wintersportdorpje Vent. “Het was al vijf jaar geleden dat het er nog zo koud was”, weet Jan. De Lommelaar was dan ook lang ...