Doden zien is doodnormaal

Een vermoord meisje dat nog kan gezien worden door vijf levende mensen. Het lijkt een compleet absurde verhaallijn in de Eén serie Beau Séjour, maar zo surrealistisch is het eigenlijk niet. “Als mensen een dierbare verliezen, kunnen ze die vaak nog zintuiglijk waarnemen”, zegt rouwexpert Johan Maes. “Horen, zien of zelfs voelen. Dat is compleet normaal.”