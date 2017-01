Lommel United zwaar onderuit tegen vlot Lierse

Lierse heeft het nieuwe jaar uitstekend ingezet. Thuis tegen Lommel wonnen de Pallieters met ruime cijfers: 5-1. Door de driepunter neemt Lierse dankzij een beter doelpuntensaldo de leiding over van Roeselare in de tweede periode. Antwerp, dat vrijdag Roeselare thuis versloeg, volgt op één punt.

Een efficiënt Lierse dwong weinig kansen af tegen een ongeïnspireerd Lommel, maar was bijzonder efficiënt en kwam al na een kwartier op voorsprong: een vrijschop van Zizo werd door De Belder aan de eerste paal binnen gekopt. Tien minuten voor rust verdubbelde de thuisploeg de voorsprong via een strafschop na handspel van Van Heertum. Joachim klaarde de klus.

Lierse zat op rozen en verzekerde zich meteen na rust van de volle buit toen Masika de 3-0 hard in doel knalde. Lommel kon een keer tegenprikken tegen via Bertjens, maar het was De Belder die de Limburgers verder op achterstand zette door op het uur zijn tweede van de avond te maken.

De wedstrijd leek gespeeld tot er nog twee goals in de slotfase vielen: Masika krulde de 5-0 prachtig langs Vanhamel waarna Neven de eer voor Lommel wist te redden.