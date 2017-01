Zanger bekende wereldhit overleden na slepende ziekte

De Brits-Indiase singer-songwriter Peter Sarstedt is op 75-jarige leeftijd na een slepende ziekte overleden, zo meldt zondag de BBC.

Sarstedt is vooral bekend van de wereldhit ‘Where do you go to, my lovely?’ uit 1969. Dat nummer, dat het destijds in verscheidene landen tot nummer één op de hitlijsten schopte, gaat over een arm geboren meisje dat het met inzet van haar troeven tot de Europese jet-set brengt.

In België stond het nummer drie weken in de toenmalige Ultratop, met de zeventiende plaats als hoogste notering.

De jongere generatie kent het nummer mogelijk dankzij de soundtracks van de films ‘Hotel Chevalier’ en ‘The Darjeeling Limited’, beide van cineast Wes Anderson en beide uit 2007.

Andere, minder bekende nummers van de in Delhi geboren Sarstedt zijn ‘Beirut’, ‘Take off your clothes’, ‘I am a cathedral’ en ‘Frozen Orange Juice’. Dat laatste nummer was de opvolger van de wereldhit en scoorde ook nog behoorlijk in de charts.e

Sarstedt nam zijn laatste album, ‘Restless Heart’, op in 2013.