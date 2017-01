Lierse neemt leiding over in Proximus League

Lierse heeft het nieuwe jaar uitstekend ingezet. Thuis tegen Lommel wonnen de Pallieters met ruime cijfers: 5-1. Door de driepunter neemt Lierse dankzij een beter doelpuntensaldo de leiding over van Roeselare in de tweede periode. Antwerp, dat vrijdag Roeselare thuis versloeg, volgt op één punt.

Bekijk hier het klassement in de Proximus League!

Lierse - Lommel: 5-1

Een efficiënt Lierse dwong weinig kansen af tegen een ongeïnspireerd Lommel, maar was bijzonder efficiënt en kwam al na een kwartier op voorsprong: een vrijschop van Zizo werd door De Belder aan de eerste paal binnen gekopt. Tien minuten voor rust verdubbelde de thuisploeg de voorsprong via een strafschop na handspel van Van Heertum. Joachim klaarde de klus.

Lierse zat op rozen en verzekerde zich meteen na rust van de volle buit toen Masika de 3-0 hard in doel knalde. Lommel kon een keer tegenprikken tegen via Bertjens, maar het was De Belder die de Limburgers verder op achterstand zette door op het uur zijn tweede van de avond te maken.

De wedstrijd leek gespeeld tot er nog twee goals in de slotfase vielen: Masika krulde de 5-0 prachtig langs Vanhamel waarna Neven de eer voor Lommel wist te redden.

Union - OHL: 4-0

OHL begon de wedstrijd op de Heizel nochtans goed. Jongeling Bounou kopte de bal voor doel, maar niemand kon erbij. Na dertien minuten kwam de thuisploeg dan op voorsprong, een corner bleef hangen en Aoulad scoorde met een halve omhaal de prachtige 1-0. Union verdubbelde razendsnel de voorsprong, in minuut 19 deponeerde Rajsel de bal vanop afstand in doel. De 2-0 was ook de ruststand, ook al deed Leuven er alles aan om de aansluitingstreffer te scoren. Nog voor het uur legde Union de wedstrijd echter in een beslissende plooi met de 3-0 van Aguemon op counter. Da Silva maakte er met een rebound de 4-0 van. Union stijgt door deze zege naar een zevende plaats, OHL staat vijfde.

Cercle - Tubeke: 2-1

Cercle Brugge heeft op speeldag 21 van de Proximus League de maat genomen van Tubeke. Groen-zwart kwam op voorsprong dankzij een knap afstandsschot van Yagan, maar Laurent bracht de bezoekers weer op gelijke hoogte. Het was Paolo Bertaccini die in de slotfase het winnende doelpunt maakte. Daarna pakte Tubeke nog twee keer rood, waardoor de nummer vier uit het klassement de match met negen moest volmaken.

Antwerp - Roeselare: 1-0

De strijd om de tweede periodetitel in eerste klasse B ligt dus weer helemaal open. Antwerp won verdiend met 1-0 van Roeselare en maakt zo een einde aan de ongeslagen reeks van zestien wedstrijden van de West-Vlaamse leider. Antwerp knokt zich weer in de titelstrijd en nadert in het tweede periodekampioenschap tot op één punt van Roeselare. Lees hier een uitgebreid verslag!