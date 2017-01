Vrouw (38) komt om na verdachte val uit appartementsgebouw

In de Karel Oomsstraat in Antwerpen is zondagmiddag een vrouw van een appartementsgebouw naar beneden gestort. De toegesnelde hulpdiensten gingen nog tot reanimatie over maar ze overleed ter plaatse. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. Het slachtoffer is een 38-jarige vrouw uit Berchem.

De omstandigheden waarin de vrouw aan haar einde is gekomen, worden nog onderzocht. Alle pistes worden nog open gehouden.

De federale gerechtelijke politie en het labo zijn ter plaats om de nodige vaststellingen te doen. Ook de onderzoeksrechter, die gevorderd werd voor moord, zal ter plaatse komen. “In het belang van het onderzoek wordt er niet verder over de zaak gecommuniceerd”, zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden.