Klasgenootjes van verongelukte meisjes geven petitie af aan minister Weyts

Tientallen klasgenoten van hartsvriendinnen Merel De Prins en Sofie De Ridder, die allebei door een verkeersongeval om het leven kwamen, hebben zondagochtend een brief afgegeven aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). ‘Ik wilde nog zoveel zeggen, maar ja, dat gaat niet meer.’

Tientallen kinderen hebben zondagochtend te voet een tocht ondernomen van het Provinciaal Domein in Huizingen naar het huis van minister Ben Weyts om een petitie af te geven die pleit voor meer fietsvriendelijke wegen. Aanleiding van de petitie is het overlijden van Merel De Prins en Sofie De Ridder, twee tieners en hartsvriendinnen die allebei omkwamen in het verkeer.

Het ongeval van Merel vond op 28 oktober 2015 kort na de middag plaats op het kruispunt van de Jan Frans Willemsstraat en de Radiatorenstraat in Vilvoorde. De 12-jarige Merel De Prins, die met de fiets onderweg was naar huis, werd op het fietspad aangereden door een voertuig, dat er na de aanrijding onmiddellijk vandoor ging. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed diezelfde avond aan haar verwondingen.

Sofie De Ridder werd in juni 2016 aangereden door een vrachtwagen toen ze op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Damstraat fietste. Het 13-jarige meisje overleed ter plaatse.

‘Gelukkige verjaardag’

De klasgenoten verzamelden meer dan 10.000 handtekeningen. In de petitie pleiten ze onder meer voor verplichte dodehoekcamera’s bij vrachtwagens en voor duidelijkere wegmarkeringen voor fietsers. Ook gevaarlijke kruispunten moeten sneller worden aangepakt, vinden de initiatiefnemers.

‘Ik wilde nog zoveel zeggen tegen hen’, zegt een klasgenote aan VRT Nieuws. ‘Maar ja, dat gaat nu niet meer hé. Dat is te laat. En het is ook zo stom. Ik begrijp dat niet dat iemand zomaar een meisje kan omverrijden en dan wegrijden.’

‘Wat ik vandaag tegen mijn overleden vriendin zou zeggen?’, vraagt een andere klasgenoot. ‘Gelukkige verjaardag, denk ik, want precies vandaag zou ze 14 jaar geworden zijn. Ja, 14.’

‘Meer investeringen dan ooit’

Minister Weyts benadrukte dat er op Vlaams niveau ‘al meer investeringen in de fietsinfrastructuur zijn gedaan dan ooit’.

‘Er zijn al meer dan 300 gevaarlijke kruispunten aangepakt en ik heb een systeem op poten gezet, waarbij vrachtwagenchauffeurs financiële steun kunnen vragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in het installeren van zo’n dodehoekcamera’, klonk het.