Seizoen voorbij voor Armand Marchant na scheenbeenbreuk

Bij zijn val van zaterdag tijdens de eerste run van de Wereldbekermanche reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden heeft Armand Marchant (19) zijn scheenbeen op meerdere plaatsen gebroken. Zijn seizoen is dan ook afgelopen. Dat staat zondag op zijn Facebook-pagina te lezen.

Marchant werd na zijn valpartij per helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis overgebracht. De skiër werd daar al geopereerd om het been te fixeren. “We wachten op informatie voor de repatriëring. In België volgt nog een operatie”, zo klinkt het op Facebook. Op een foto is Marchant - met de duim omhoog - te zien in een ziekenhuisbed.

“Bedankt voor jullie honderden berichtjes, de blijken van medeleven en de aanmoedigingen. De moreel is niet al te slecht. En de pijn wordt beteugeld door de morfine. Wij krijgen veel vragen over de val. Armand heeft de blessure opgelopen in de laatste bocht, onder hevige druk, Armand kwam vervolgens ten val en heeft zich laten voortglijden.”

Vorige maand schreef Marchant nog geschiedenis. Hij werd toen achttiende in de slalom van het Franse Val d’Isère. Daarmee eindigde hij als eerste Belgische man ooit in de punten op een Wereldbekermanche alpijnse ski.