Pliskova en Svitolina melden zich af op WTA Sydney

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6) en de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 14) hebben zich zondag afgemeld voor het WTA-toernooi in het Australische Sydney (hard/710.900 dollar). Pliskova veroverde zaterdag nog haar zevende WTA-titel in Brisbane, waar ze Svitolina uitschakelde in de halve finales.

Pliskova, in 2016 verliezend finaliste op de US Open, heeft last van een dijbeenblessure. Svitolina is ziek. Beide tennissters hopen wel speelklaar te geraken voor de Australian Open (16-29/01), het eerste grandslamtoernooi van 2017.