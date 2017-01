Marc Van Ranst haalt uit naar N-VA: “Sympathie voor nazi-aanhangers openlijk geëtaleerd en verdedigd”

Gent - Op zijn Facebookpagina trekt de Leuvense viroloog Marc Van Ranst hard van leer tegen Karlijn Deene, N-VA-gemeenteraadslid in Gent en kabinetsmedewerkster van Geert Bourgeois. Aanleiding is een Facebookpost van Deene over het bijwonen van een kerstfeestje van een vereniging Oostfrontstrijders.

“Het is stuitend dat een kabinetsmedewerker en speechschrijfster van de Vlaamse minister-president en een N-VA-Kamerlid anno 2017 hun sympathie voor voormalige (zij het hoogbejaarde) nazi-aanhangers zelfs niet meer verbergen, maar nu ook openlijk etaleren, vergoeilijken en verdedigen. Arm Vlaanderen”, schrijft Marc Van Ranst op zijn Facebookpagina. De Leuvense viroloog mengt zich wel vaker in discussies op sociale media.

Van Ranst reageert op een Facebookpost van Karlijn Deene van N-VA, die op 10 december schreef dat ze samen met haar opa een kerstfeestje van Vriendenkring Sneyssens had bijgewoond in Hotel de Lourdes in Gent. Ze vond het een “beklijvend moment toen Oswald Van Ooteghem hulde bracht aan de gesneuvelde en overleden kameraden en voor hen de joelkaars aanstak.”

SS-Untersturmfürher Oswald van Ooteghem was lid van de paramilitaire brigade van het VNV (Vlaams Nationalistisch Verbond), dat collaboreerde met de Duitse bezetter, en streed als Oostfront-strijder in de rangen van het Vlaams Legioen.

“Serene herdenkingen”

De Facebookpost is inmiddels verwijderd van Deenes pagina. Peter Dedecker, N-VA- volksvertegenwoordiger en voorzitter van N-VA Gent, verdedigt haar op Twitter en vindt dat de bijeenkomsten van de Vriendenkring Sneyssens “serene herdenkingen” zijn, en een “hulde aan gesneuvelde kameraden, waarvan de meesten zich achteraf misbruikt vonden.”

Lees hier de volledige Facebookpost van Marc Van Ranst.