Zeldzaam gevecht tussen giftige spin en slang kent dodelijke afloop

Het is een hoogst opmerkelijk beeld: het gevecht tussen een zwarte adder en een roodrugspin. De Australische Sabrina Besselsen uit New South Wales had toevallig de kans om het griezelige schouwspel te filmen en nadien op Facebook te plaatsen. De video spreekt voor zich. De jonge zwarte adder raakt verstrengeld in het web van de spin en kan werkelijk geen kant meer op. Hét sein voor de roodrugspin om dodelijk toe te slaan. “Een roodrugspin heeft zonet een zwarte adder gedood, bij deze ga ik officieel naar een ander land verhuizen”, schreef Besselsen nog bij haar video. Ondanks het enorme verschil in grootte is het niet verwonderlijk dat de spin het gevecht won. Wanneer eens mens wordt gebeten door een roodrugspin, kan je al meteen last krijgen van hoofdpijn en braakneigingen. Uiteindelijk kan de beet ook leiden tot de dood, al zijn er sinds de jaren vijftig geen meer dodelijke gevallen bekend.