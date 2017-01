Duizenden mensen op straat in Mexico tegen hoge benzineprijzen

Duizenden manifestanten zijn zaterdag in heel Mexico op straat gekomen om te protesteren tegen de verhoging van de brandstofprijzen. Ze reageerden op oproepen via de sociale media van de organisatoren van de protesten, die tot nu toe vreedzaam zijn verlopen. In de afgelopen dagen kwamen al meerdere mensen om het leven tijdens de protesten bij rellen en plunderingen.

In Mexico-Stad trokken de manifestanten in de richting van de centraal gelegen plein Zócalo. Sommige manifestanten eisten het ontslag van president Enrique Pena Nieto, anderen hadden banners met opschriften als “Olieland zonder geld” of “Neen aan de prijsverhoging voor brandstof (gasolinazo)”. En ook in de staten Mexico, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guerrero en Nuevo León kwamen duizenden mensen op straat tegen de brandstofprijzen.

Zes doden

De vreedzame protesten vonden plaats na dagen van spanningen en geweld door de manifestaties. Sinds woensdag kwamen bij rellen en plunderingen in heel het land al minstens zes mensen om het leven, en minstens twintig anderen raakten gewond.

Manifestanten plunderden bovendien 420 winkels, wat ertoe geleid heeft dat veel handelszaken hun deuren gesloten hielden. In totaal werden al 1.500 mensen opgepakt. De organisatoren hadden bij hun oproep om zaterdag op staat te komen expliciet gevraagd om de manifestaties vreedzaam te laten verlopen.

Foto: REUTERS

Markt liberaliseren

De spanningen in het land ontstonden op 1 januari vanwege de stijging van de brandstofprijzen. Die maakt deel uit van een plan om de brandstofmarkt in Mexico te liberaliseren, en zorgde ervoor dat de prijs van brandstof van de laagste rang steeg van 13,98 peso (0,62 euro) naar 15,99 peso (0,71 euro) per liter.

De manifestanten willen dat de prijsverhoging ongedaan wordt gemaakt en eisen het ontslag van president Enrique Pena Nieto. Die laatste heeft al verklaard dat de prijzen niet opnieuw zullen zakken, omdat de kosten voor het niet aanpassen van de brandstofprijzen op lange termijn duurder zouden zijn. Hij roept op rust en kalmte in het land.