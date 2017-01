Man valt twee geestelijken aan in basiliek in Rome

Een man heeft een priester en een koster aangevallen in de Santa Maria Maggiore-kerk in Rome. Dat melden persagentschappen Ansa en ADN Kronos zaterdag. Een van de geestelijken raakte zwaargewond.

De Italiaanse dader viel de twee mannen aan met een gebroken glas. Hij werd opgepakt, maar het motief achter de aanval is nog niet bekend.

De Santa Maria Maggiore is een van de vier pauselijke basilieken in Rome en is centraal gelegen, in de buurt van het Termini-treinstation. De kerk is een van de belangrijkste toeristische attracties in de stad.

Na het incident werden de veiligheidsmaatregelen aan de ingang van de kerk verscherpt, aldus de Italiaanse persagentschappen.