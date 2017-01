2.600 Syrische vluchtelingen legaal via Turkije naar Europa gereisd

In het kader van het vluchtelingenakkoord tussen de Europese Unie en Turkije zijn het afgelopen jaar 2.672 Syrische vluchtelingen op een legale manier vanuit Turkije naar Europa gereisd. Dat meldt de Duitse krant Welt am Sonntag op gezag van een document van de Europese Commissie.

Duitsland nam 1.060 van die vluchtelingen op, gevolgd door Frankrijk (438) en Nederland (409).

Er werden echter slechts 801 migranten, die illegaal naar Griekenland gereisd waren, naar Turkije teruggestuurd. In meer dan de helft van de gevallen gebeurde dat in de eerste twee maanden nadat het akkoord tussen de EU en Turkije afgesloten werd.

Het akkoord voorziet dat de EU alle migranten die illegaal via Turkije naar de Griekse eilanden komen, kan terugsturen. Indien een teruggestuurd persoon afkomstig is uit Syrië, mag sinds 4 april een andere Syriër uit Turkije legaal en rechtstreeks naar de EU vertrekken.

7.495 overlijdens

Volgens het Europese grensagentschap Frontex is het aantal migranten die via de Middellandse Zee Europa wilden bereiken bovendien met twee derde afgenomen tegenover 2015, maar is het aantal migranten die de oversteek naar Italië maakten wel met een vijfde gestegen.

Uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie bleek vrijdag voorts dat in 2016 wereldwijd minstens 7.495 migranten en vluchtelingen om het leven zijn gekomen terwijl ze op weg waren naar een ander land. Het overgrote deel van hen (5.079) kwam om tijdens de oversteek in de Middellandse Zee.