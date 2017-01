Roger Janssen laat 2-0 voorsprong uit handen glippen op BDO WK darts

Roger Janssen (WDF-64) heeft zich zaterdag in het Engelse Frimley Green niet op de hoofdtabel van het BDO wereldkampioenschap darts kunnen plaatsen. In de kwalificatieronde verloor de 39-jarige Limburger met 3-2 van de Nieuw-Zeelander Mark McGrath (WDF-51).

Janssen gaf een 0-2 voorsprong uit handen. McGrath knokte zich dankzij enkele goede uitworpen terug in de wedstrijd, terwijl Janssen te wisselvallig acteerde. Zo miste hij in de vijfde set double tops voor een 0-2 voorsprong, waarna McGrath zijn plaats in de 1/32 finales veilig kon stellen. De setstanden waren 2-3, 2-3, 3-0, 3-1 en 3-1. Janssen liet een gemiddelde van 77,37 optekenen, McGrath deed het met 81,60 evenmin goed.