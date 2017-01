EUROMILLIONS LEAGUE. Giants kloppen ook Charleroi, schokeffect Leuven Bears

Antwerp Giants heeft zaterdagavond ook Charleroi geklopt en blijft zo coleider in de EuroMillions League. De Leuven Bears wonnen verrassend van Bergen.

Antwerp Giants zet nu ook Charleroi opzij

Antwerp Giants, zonder Hawkins (schouder), blijft na een hard bevochten overwinning versus Charleroi, zonder Iarochevitch (knie) en Richardson (bil), en met Oostende coleider in de EuroMillions League. De beslissing viel pas in het absolute slot.

De Giants pakten in het eerste kwart met een flitsend basketbal uit. Smith was met 14 punten in het eerste schuifje, waaronder 3 op 3 bommen, de inspirator van de Antwerpse uitloper. Van 8-5 ging het naar 20-7 en met zes spelers van de Giants die tot scoren kwamen naar een 27-12 bonus.

Anderson zorgde voor 30-12, maar dan stokte de Antwerpse machine. Charleroi pakte en via Harris en Schwartz met een 2-11 tussenspurt uit: 37-29. Clark zorgde voor 42-29 maar een fel Charleroi liet niet begaan, scoorde via verschillende spelers en zat halfweg en bij 44-37 opnieuw in de partij.

Het derde kwart bracht meer verdedigende intensiteit. De Giants bleven aan de leiding 59-51 en hadden met ook korven van Anderson en Marchant na dertig minuten een 64-55 bonus op zak. Tumba verdween bij Charleroi eventjes met een knieprobleem naar de kant. In het begin van het vierde kwart versnelde Antwerp Giants opnieuw. Na Smith, Ware, Clark en Anderson kwam ook Marchant in de dubbele cijfers. Van 66-55 ging het met snel basketbal naar 79-63. Bowman wilde bij Charleroi niet wijken en loodste de Carolo’s naar 79-69. Bij 81-69 leek de buit binnen voor de Giants maar een fout van Ware, gevolgd door een technische fout, zorgde in de slotminuut alsnog voor spanning: 82-78. Smith miste vrijworpen en Tumba dunkte de 82-80. In de slotseconden ging het alsnog naar een verdiende Antwerpse zege.

Schokeffect bij de Bears

Het ontslag van coach Sappenberghs kreeg bij Leuven Bears het gewenste schokeffect. Ferried Naciri, de tijdelijke vervanger en meteen de jongste coach in de hoogste klasse, won verrassend van Bergen en komt in de stand op gelijke hoogte van Luik en Limburg United. Bergen laat de kans liggen om Aalst bij te benen op de derde plaats.

Het openingskwart was een echt bommenfestival met 7 stuks. Bergen lukte er vier en nam licht de bovenhand langs Mann en Bosco (5-9 en 16-22). De thuisploeg zette daar Steindl (14-11) en Miller-McIntyre (21-22) tegenover. Pas in het tweede kwart dunkte Bako zich los (30-24). Lasisi gunde zijn ex-ploeg dat niet en nam, met 8 punten op rij, weer over (32-35). De repliek volgde van Steindl met al de 12de bom van de avond (37-38).

Na de rust (44-46) bleven Bosco en Lasisi een gesel voor de Leuvense verdediging (50-60). Even beukte Samham zich weer in het spoor (54-60). Vervolgens dook Mann over de kaap van de 10 puntenbonus (56-67) en leek de buit binnen. Toch maakte Setty met een 10-0-rush alles weer mogelijk (69-70). Bij het begin van money-time buitte Bosco en Olah de Leuvense foutenlast van op de vrijworplijn uit (72-77). Een bommende Miller-McIntyre zette de Sportoase terug in vuur en vlam (78-78). Eerst Lasisi (78-79) en dan Billbury (80-79) leken beslissend. De ultieme poging van Mann trof niet raak waarna Miller-McIntyre alle twijfels weg nam.

Uitslagen:

Leuven Bears - Bergen-Henegouwen 82-79

Antwerp Giants - Spirou 86-80