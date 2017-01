Lummen - Op de brug over de E314 in Lummen ter hoogte van de Dikke Eikstraat, belandde een chauffeur met zijn wagen in de gracht. De politie waarschuwt weggebruikers dat het wegdek nog steeds spiegelglad is. De strooidiensten werden opnieuw opgeroepen, maar die zijn druk in de weer om alle wegen ijsvrij te krijgen. De weg werd even afgesloten voor het verkeer.