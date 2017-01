PSG legt er zeven in het mandje, Draxler scoort bij debuut

PSG heeft brandhout gemaakt van Bastia in de Franse beker. De hoofdstedelingen scoorden maar liefst zeven keer, al traden ze niet eens met hun sterkste elftal aan. Thomas Meunier mocht wel in de basis beginnen. Nieuwkomer Julian Draxler scoorde meteen bij zijn debuut.

Na een moeizaam begin zorgden Thiago Silva en Adrien Rabiot voor de dubbele voorsprong bij de rust voor PSG. Net na rust gingen de sluizen ineens open achterin bij Bastia. Christopher Nkunku, Thiago Motta en Lucas Moura zorgden al op het uur voor een 5-0 stand, Angel Di Maria maakte er zes van en de ingevallen nieuwkomer Julian Draxler zette de kers op de taart met een knap stiftje. Thomas Meunier maakte de negentig minuten vol bij PSG.

Ook Guillaume Gillet heeft zich met Nantes geplaatst voor de zestiende finales van de Franse beker. Nantes had het wel niet onder de markt met Blois, dat in de vijfde divisie speelt, en won moeizaam met 1-2. Mariusz Stepinski kroonde zich tot matchwinnaar bij Nantes met twee doelpunten (21., 65.). Abou Cissé scoorde tegen voor Blois (45.). Gillet werd door trainer Sergio Conceiçao na 67 minuten ingebracht om de voorsprong helpen vast te houden.

Met Baptiste Guillaume kwam ook nog een derde Belg in actie in de Franse beker. Guillaume stond bij tweedeklasser Straatsburg aan de aftrap voor de wedstrijd tegen derdeklasser Epinal. Na 90 minuten was de tussenstand 2-2, maar in de verlengingen trok Straatsburg alsnog de lakens naar zich toe met twee doelpunten en een 4-2 eindstand. Guillaume, die uitgeleend wordt door Lille, werd na 83 minuten naar de kant gehaald.