Seppe Smits grijpt net naast podiumplaats op WB snowboard in Moskou

Seppe Smits is zaterdag op de Wereldbekermanche Big Air in de Russische hoofdstad Moskou op de vierde plaats geëindigd.

De 25-jarige Smits kreeg in de Moskovitische vrieskou 156.75 punten achter zijn naam en kwam zo zeven punten tekort voor de derde plaats van de Noor Fridtjof Tischendorf (163.75). Het goud ging voor eigen publiek naar de Rus Vlad Khadarin (182.25), het zilver was voor de Canadees Antoine Truchon (174.75). Stef Vandeweyer eindigde met 140.50 punten op een knappe zesde plaats.

In de algemene Wereldbekerstand neemt Smits met 1930 punten de leidersplaats over van de Canadees Max Parrot (1800), die niet van de partij was in Rusland. Sebbe De Buck is met 970 punten naar de dertiende plaats gezakt, Stef Vandeweyer staat met 400 punten op een gedeelde 36e plaats.

De eerstvolgende manche in de Wereldbeker Big Air staat op 11 februari in het Canadese Québec City op het programma.