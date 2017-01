Bart Swings zesde na eerste dag op EK Allround

Halverwege het toernooi om het Europese kampioenschap schaatsen voor allrounders bezet Bart Swings de zesde plaats. Op de 5.000 meter eindigde Swings zaterdag in het Nederlandse Heerenveen in 6:21.81 als vijfde.

In de allerlaatste rit van de zeven uur durende wedstrijddag mocht Swings aantreden tegen de onbekende Deen Viktor Harald Thurop. Die kon geen tegenstand van betekenis bieden aan de 25-jarige student uit Leuven, die duideijk niet in zijn beste vorm verkeert. Op het zware ijs had hij het erg moeilijk, het hoofd liep al snel rood aan.

Sven Kramer won de 500 meter in 6:10.58, minder dan een seconde boven het pisterecord (6:09.65). De 30-jarige Nederlander kreeg veel tegenstand van zijn landgenoot Jan Blokhuijsen (6:16.86), die na twee afstanden in het algemeen klassement achter Kramer tweede is. Het lijdt weinig twijfel dat Kramer zondag in eigen hal zijn negende titel incasseert. Op de 1.500 en de 10.000 meter was hij vorige week bij de Nederlandse afstandskampioenschappen de tegenstand al te snel af.

Swings was het toernooi in een volgepakt Thialfstadion niet al te voortvarend begonen. Hij werd in 37.33 vijftiende op de 500 meter. Een rekenaar als Swings weet dan dat hij al voor zijn favoriete afstanden op een behoorlijke achterstand is gezet.

Swings: “Techniek loopt nog niet perfect”

Swings stond na een skeelerstage in Portugal pas sinds maandag op het ijs van Thialf. “Dat is natuurlijk veel te kort voor het EK”, beseft Swings. Vorig jaar werd hij in Minsk nog tweede, achter de Nederlander Sven Kramer.

Vanaf maandag zal Swings vaker op het ijs te zien zijn. In het tweede weekeinde van februari in Zuid-Korea moet de 25-jarige student uit Leuven topvorm zijn. Tot die tijd zal hij niet meer dan drie dagen niet op schaatsen staan. Over de 5.000 meter was Swings, vijfde, niet ontevreden. “Alleen in de laatste ronden had ik het moeilijk. Dan merk ik dat het nog niet perfect loopt met de techniek.”

Het huidige seizoen moet voor Swings een blauwdruk zijn voor het volgende. Dan staan er olympische medailles op het spel. “Maar ik zal er bij de EK afstanden volgend jaar niet bij zijn, als dat op een buitenbaan wordt gehouden.”

Coach Jelle Spruyt was ook nog niet helemaal te spreken over de techniek van Swings. “Maar het is wel al beter dan begin december bij de werelbekerwedstrijden hier en we hebben nog ruim een maand te gaan tot het WK.” Swings zal overigens geen studieboeken meenemen naar Korea. Al zijn studie-activiteiten heeft hij verlegd tot na het seizoen, dat in maart wordt besloten met de wereldbekerfinale. .