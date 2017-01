Ndidi knikkert bij eerste basisplek voor Leicester scorende Lukaku uit de beker

4-0! @MarcusRashford scores the easiest goal of his career after a blunder from Al-Habsi... #FACup pic.twitter.com/9MhV18cX7t

Rode Duivels Romelu Lukaku en Kevin Mirallas zijn met hun club Everton uitgeschakeld in de Engelse FA Cup. Tegen kampioen Leicester City, waar ex-Genk-middenvelder Wilfred Ndidi meteen een basisplek kreeg, had Lukaku zijn ploeg nochtans op voorsprong gebracht. Twee goals van bezoeker Ahmed Musa draaiden de situatie echter nog helemaal om. Er kwamen zaterdag in totaal tien Belgen in actie in de FA Cup.

Met Romelu Lukaku stond er één landgenoot aan de aftrap bij de wedstrijd tussen Everton en Leicester City. Kevin Mirallas begon op de bank bij Everton. Bij Leicester City maakte Wilfred Ndidi zijn debuut na zijn overstap van Racing Genk. Na een eerste helft zonder doelpunten was het Romelu Lukaku die voor Everton de score opende in de 63e minuut. Lang kon Everton niet genieten van de voorsprong, want amper drie minuten later bracht Ahmed Musa de regerende landskampioen opnieuw langszij. In de 70e minuut was het opnieuw Musa die er met zijn tweede doelpunt van de namiddag voor zorgde dat Leicester doorstoot naar de zestiende finales van de FA Cup. Kevin Mirallas viel bij Everton in na 62 minuten, Romelu Lukaku speelde de volledige wedstrijd.

Bij Watford mochtvoor de tweede wedstrijd op rij in de basis starten en hij bedankte zijn trainer Walter Mazzarri door na 22 minuten het openingsdoelpunt te scoren tegen Burton Albion, een laagvlieger in de Engelse tweede klasse. In de tweede helft zette Jerome Sinclair voor Watford de 2-0 eindcijfers op het bord.

Birmingham City Birmingham City Newcastle United Newcastle United zit bij Newcastle in de competitie al een tijdje aan de bank gekluisterd, maar in de FA Cup krijgt hij wel speelgelegenheid van coach Rafael Benitez. Newcastle kwam tegen reeksgenoot Birmingham City al na zes minuten op voorsprong via Daryl Murphy, maar in de 42e minuut zorgde Lukas Jutkiewicz voor de gelijkmaker. Door het gelijkspel zullen beide ploegen nu een replay moeten afwerken op het veld van Newcastle.

In de wedstrijd tussen Sunderland en Burnley stonden metenbij Sunderland enbij Burnley drie Belgen aan de aftrap. In een kansarme wedstrijd wisten beide teams geen doelpunt te maken, waardoor er nog een replay op het programma staat in Burnley. Denayer, Januzaj en Defour bleven de volledige wedstrijd tussen de lijnen staan.

West Bromwich Albion West Bromwich Albion Derby County Derby County begon bij West Bromwich Albion op de bank in de wedstrijd tegen tweedeklasser Derby County. West Brom kwam na 35 minuten nog op voorsprong via Matthew Phillips, maar Darren Bent (51.) en Thomas Ince (54.) draaiden de wedstrijd nog volledig om in het voordeel van Derby County. Chadli werd na 78 minuten het veld ingestuurd, maar kon het tij niet meer keren. Bij Derby County speelde Julien De Sart, geleend van Middlesbrough, de volledige wedstrijd.

Man United freewheelt naar zege, Reading-doelman met magistrale blunder

Manchester United kende dan weer geen problemen met Reading in de FA Cup. The Red Devils wonnen simpel met 4-0. Marcus Rashford zette de eindstand op het bord na een gigantische flater van doelman Al-Habsi. Ongetwijfeld het makkelijkste doelpunt uit de nog jonge carrière van Rashford.

De fans van United konden al snel juichen. Na amper zeven minuten opende Wayne Rooney de score met de knie. Daarmee kwam de 31-jarige spits op gelijke hoogte gekomen met Sir Bobby Charlton in de topschutterslijst aller tijden van Man United. Het was zijn 249e doelpunt in het shirt van de Mancunians.

Anthony Martial besliste na amper een kwartier de wedstrijd met de 2-0. De Franse spits werd weinig in de weg gelegd en hij plaatste het leer rustig in de verste hoek. Enig minpuntje voor José Mourinho in de eerste helft was de blessure van Marco Rojo, die na 20 minuten naar de kant moest.

Marouane Fellaini speelde overigens de hele wedstrijd bij United, dat pas in het slotkwartier het gaspedaal nog eens indrukte. Jongeling Marcus Rashford ontbond zijn duivels en profiteerde optimaal van slecht uitstappen achteraan bij Reading. Alleen voor Al-Habsi faalde hij niet. Amper vier minuten later legde de Engelse spits de eindstand vast, maar die goal dankt hij vooral aan de doelman van Reading. Die wilde een terugspeelbal wegtrappen, maar tikte het leer ongelukkig aan met zijn steunbeen, waardoor Rashford de simpelste goal van zijn carrière kon maken.

Alle uitslagen:

Manchester United - Reading 4 - 0

Sunderland - Burnley 0 - 0

Blackpool - Barnsley 0 - 0

Brentford - Eastleigh 5 - 1

Hull City - Swansea City 2 - 0

Queens Park Rangers - Blackburn Rovers 1 - 2

Wigan Athletic - Nottingham Forest 2 - 0

Bolton Wanderers - Crystal Palace 0 - 0

Rotherham United - Oxford United 2 - 3

Accrington Stanley - Luton Town 2 - 1

West Bromwich Albion - Derby County 1 - 2

Wycombe Wanderers - Stourbridge 2 - 1

Millwall - Bournemouth 3 - 0

Watford - Burton Albion 2 - 0

Sutton United - AFC Wimbledon 0 - 0

Everton - Leicester City 1 - 2

Ipswich Town - Lincoln City 2 - 2

Stoke City - Wolverhampton Wanderers 0 - 2

Norwich City - Southampton 2 - 2

Bristol City - Fleetwood Town 0 - 0

Barrow - Rochdale 0 - 2

Brighton and Hove Albion - Milton Keynes Dons 2 - 0

Huddersfield Town - Port Vale 4 - 0

Birmingham City - Newcastle United 1 - 1