De Vlaamse Basketballiga besliste om alle wedstrijden van zaterdag 7 januari (senior, jeugd en PromBas - Top Division Men & Women - landelijk en provincial) af te gelasten. De verkeerssituatie is van die aard dat het onverantwoord is om niet noodzakelijke verplaatsingen te doen. Over de wedstrijden van zondag 8 januari wordt zaterdag om 18.15 u. beslist of deze doorgaan.