Minstens 19 doden bij bomaanslag in noorden van Syrië

In Syrië zijn bij een aanslag met een bomauto zaterdag minstens negentien mensen omgekomen in de stad Azaz, in de noordelijke provincie Aleppo. Dat zegt het Syrisch observatorium van de mensenrechten. Daarnaast zouden ook tientallen gewonden zijn gevallen bij de ontploffing op een markt voor een gerechtsgebouw.

Azaz, dat in handen is van de rebellen, is wel vaker het doelwit van aanslagen door terreurgroep Islamitische Staat (IS). Op 17 november kwamen nog 10 tot 25 mensen om bij een aanslag. Een maand eerder kostte een ontploffing aan een controlepost aan 17 mensen het leven.