Sp.a wil voor iedereen vol pensioen na 42 jaar werken

Brussel - Een volwaardig wettelijk pensioen voor iedereen na 42 jaar werken en niet na 45 jaar. Dat bepleit sp.a-voorzitter John Crombez zaterdag in een interview met Het Laatste Nieuws. “Wie op 18 begint, stopt op 60. Wie op 24 begint, stopt op 66. Ben je ziek, zorg je voor je kinderen of zit je zonder job, dan blijft de teller lopen. Dat is eerlijk en eenvoudig. En hoe meer je werkt, hoe hoger je pensioen.” Tegelijk roept hij op om de lijst van zware beroepen te respecteren.

“We garanderen elke jongere een basisloon na school en een basispensioen later”, aldus Crombez. Om dat te kunnen financieren moeten we volgens de voorzitter “naar de grote getallen durven kijken. We geven vandaag meer uit aan subsidies voor bedrijven dan we innen aan vennootschapsbelasting. Halveer die. Dat scheelt 7 miljard. Schrap een kwart van de subsidies aan bedrijfswagens. Goed voor 1 miljard. En bestel vooral geen absurd hoog aantal nieuwe straaljagers, bedoeld voor buitenlandse operaties, als je niet eens geld genoeg vindt om je eigen binnenlandse veiligheid te garanderen.”

Crombez wil het roer radicaal omgooien. “Want ons systeem ligt op zijn gat”, stelt hij vast. “Duidelijke keuzes moeten we maken. Mensen zekerheid bieden. Kost dat geld? So be it. Bespaar dan elders. Maar kies. Wij zeggen: besteed 30 procent van de NV België aan de sociale zekerheid, nu als het moet, straks als het nodig is”, zegt Crombez. “Zo bieden we ook de jongere generaties perspectief en garanties.”

