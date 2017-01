“Ze is er echt ziek van en huilt de hele tijd”

Peer -

De 20-jarige vrouw uit Peer, die maandagnamiddag in Bree Mia Vermeulen (91) doodreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, blijft aangehouden onder elektronisch toezicht. Dat heeft de raadkamer in Tongeren vrijdag beslist. Dit betekent dat de jonge vrouw in afwachting van het verdere onderzoek met een enkelband thuis moet blijven en niet naar buiten mag om te gaan wandelen, winkelen of werken. “Mijn cliënte is letterlijk ziek van wat er gebeurd is en huilt de hele tijd. Ze heeft dit echt niet gewild”, zegt haar advocaat Bart Vosters. De Peerse riskeert een celstraf van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete tot 12.000 euro.