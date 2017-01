Dievenbendes gebruiken nieuwe truc om luxewagens te stelen

De federale politie Antwerpen heeft in Litouwen elf verdachten gearresteerd die allemaal deel uitmaken van een bende autodieven, zo meldt Het Laatste Nieuws. De bende maakt telkens gebruik van dezelfde truc: ze plakken ‘tracers’ of zendertjes onder luxewagens om zo het thuisadres van de eigenaars te weten te komen.

‘Tracers’ zijn zendertjes met een magneet. Ze sturen een gps-signaal uit, waardoor de dieven op hun computer kunnen zien waar de auto allemaal naartoe rijdt. “Ook criminelen gebruiken hightech apparatuur”, zegt Stanny De Vlieger, directeur van de federale gerechtelijke politie, in de krant. “Als de eigenaar zijn wagen bijvoorbeeld achterliet op de parking van de supermarkt, plakte een lid van de bende zo’n tracer onder de auto. Een werkje van niets.”

Dankzij de tracer kan de bende in geen tijd achterhalen waar iemand woont of waar de auto lang stilstaat. Om vervolgens in alle rust hun slag te kunnen slaan. “Meestal hebben ze ook elektronische apparatuur om de wagen te ontgrendelen en ermee weg te rijden.”

De Litouwse bende wordt ervan verdacht zes Range Rovers te hebben gestolen in het Antwerpse. Daarnaast worden de leden ook gelinkt aan minstens 85 inbraken in auto’s. Daarbij wordt dan de gps, de airbags of het volledige dashboard uit de auto ontvreemd. In één maand zouden ze liefst 24 keer hebben toegeslagen in het Vlaams-Brabantse Affligem en Ternat. Vooral Volkswagens, Audi’s en BMW’s werden geviseerd.

De speurders trokken de voorbije maand naar Litouwen. Enkele weken geleden werden er nog elf verdachten opgepakt tijdens achttien huiszoekingen. Ook in Rotterdam en Affligem werd gezocht naar verdachten.