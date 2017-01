KMI waarschuwt voor nog gladheid op de baan

Wie zaterdagavond de baan op moet, is maar beter voorzichtig want het kan gevaarlijk glad worden. Dat meldt het KMI. Het dooit te langzaam en de kans is groot dat er nog aanvriezende motregen valt. "De wegen en de voetpaden blijven daardoor gevaarlijk glad. In het zuidoosten van het land kan dit gevaar voor gladheid aanhouden tot zondagochtend", luidt het.

Enkel in het oosten van het land kan het zaterdag nog sneeuwen en ijzelen. In het westen wordt regen bij lichte dooi voorspeld. De maximumtemperaturen bedragen 5 à 6 graden aan zee, 0 graden in het centrum en rond -5 graden in de Ardennen.

Zaterdagavond wordt nog enkel in het zuidoosten van het land ijzel voorzien. Op de hoogste toppen kan het nog wat sneeuwen, elders gaat het om lichte regen of motregen. Behalve in de Ardense valleien, gaat het zaterdagnacht overal dooien. Later in de nacht vormt zich nevel en mist die in de Ardennen nog kan aanvriezen. De minima bedragen dan ongeveer 6 graden in Vlaanderen en 1 tot -3 graden in de Ardennen.

Zondag hangen er vaak lage wolken en kan er nevel of mist hangen, in de namiddag wordt hier en daar een opklaring verwacht. Maxima rond 8 graden aan zee, 4 à 5 in het centrum en 1 à 3 graden in de Ardennen. Maandag verloopt zwaarbewolkt, met mogelijk regen in de late namiddag of ‘s avonds. Het wordt dan zo’n 5 graden.

Het KMI waarschuwt zaterdag ook voor CO-intoxicatie. Het signaleert ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Symptomen als ‘hoofdpijn’ of ‘neiging tot braken’ mogen niet worden genegeerd want ze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.