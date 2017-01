Auto kantelt na slippartij in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren - Op de Donderslagseweg in Houthalen-Helchteren is zaterdagmiddag een auto gekanteld na een slippartij. De wagen begon te schuiven op het gladde wegdek, schoof de berm in en knalde daar tegen een paaltje. Uiteindelijk rolde de auto terug de weg op. Een tweede wagen moest daardoor uitwijken en schoof eveneens de berm in. De tweede auto smakte tegen een verlichtingspaal. De bestuurster van de eerste wagen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval is de Donderslagseweg plaatselijk afgesloten voor het verkeer.