Gladde wegen zorgen voor ongevallen

De gladde wegen zorgen deze ochtend voor verkeersellende op de wegen. Hoewel het KMI code oranje afkondigde en aanraadde om verplaatsingen met de wagen zoveel mogelijk te vermijden, is er toch heel wat volk op de baan. Op de E314 gebeurden een aantal ongevallen, vooral met blikschade.

De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben heel de nacht gewerkt om onze wegen sneeuw- en ijsvrij te krijgen. Maar liefst 1.500 ton strooizot werd gebruikt. En ook vandaag zijn de diensten nog druk in de weer. Toch waarschuwde het KMI: "stel niet dringende verplaatsingen uit, want het kan nog erg glad zijn."

Toch is er redelijk veel volk op de baan. Hoewel er voorlopig geen meldingen zijn van zware ongevallen, zorgt dat toch voor wat verkeersellende. Zo is er op de E314 richting Maasmechelen, ter hoogte van afrit 29 twee auto's op elkaar gebotst. En ook aan de andere kant, net voor de afrit in Zolder, was er een kop-staart-aanrijding. In Zonhoven is een vrouw met haar wagen beginnen te slippen waardoor ze naast het wegdek belandde.

Toch valt de schade op de Belgische wegen al bij al nog mee. Anders dan in Nederland, waar de afgelopen uren bijna 200 ongevallen gebeurden.

Levensgevaarlijk

Omstreekds 09.00 uur was het opnieuw aan het regenen, dat zorgt opnieuw voor spekgladde wegen. Het is levensgevaarlijk op de weg. Ga dus niet onnodig de baan op. Vanaf namiddag zou het gaan dooien.