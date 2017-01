Pharrell Williams promoot als eerste man handtas voor Chanel

Nadat Brad Pitt destijds de eerste man was die het bekende parfum Chanel N°5 mocht aanprijzen, kleurt het Franse modehuis opnieuw buiten de lijntjes door Pharrell Williams op te voeren in een campagne voor handtassen.

Pharrell Williams, zelf mede-eigenaar van het Nederlandse jeansmerk G-star en streetwear label Billionaire Boys Club, heeft een nauwe band met Chanel. Hij dook al op in een campagnevideo (waarvoor hij ook de muziek componeerde), verscheen onlangs nog op de catwalk en draagt met veel trots tweedjasjes en parelkettingen van het Franse modehuis.

En Karl Lagerfeld heeft nog meer plannen voor de Amerikaanse muzikant, producer en stijlicoon. Zo zal Williams binnenkort te zien zijn in een campagne voor de handtas Gabrielle, genoemd naar de oprichtster van het modehuis. Het is de eerste keer dat Chanel een handtas laat aanprijzen door een man, maar met Kristen Stewart, Cara Delevingne en Caroline de Maigret verkeert Williams alvast in mooi gezelschap. De beelden van het viertal, die door Lagerfeld zelf werden geschoten, worden pas in april onthuld.